Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 64'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, sürprizlere sahne oldu. Uludağ İçecek ana sponsorluğunda düzenlenen 64'üncü Uluslararası Bursa Festivali'nin sekizinci etkinliğinde Bursalı sevilen sanatçı Fettah Can, sahne aldı. Orhan Şallıel'in şefliğindeki orkestranın eşlik ettiği konserde Fettah Can, sevilen şarkılarını Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran binlerce müzikseverle birlikte seslendirdi.

Hayal ettiğim yıldız parlamasa bıçakçı olacaktım

Okestra eşliğinde sahnede adeta devleşen ünlü yorumcu, bestekar ve söz yazarı Fettah Can hemen hemen söylediği tüm şarkıların hikayesini de hayranları ile paylaştı. Çocukluk ve gençlik yıllarıyla alakalı da samimi itiraflarda bulunan usta ses, ortaokul yıllarında babasının kendisini bıçak ustası yanına çırak olarak verdiğini, ama hiç bir zaman hayalindeki yıldızın peşinden koşmayı bırakmadığını söyledi. Kendisinin şanslı olduğunu geç oe olsa, biraz zaman da alsa yıldızının parladığını ve hayalindeki yıldıza ulaştığını anlatan ünlü sanatçı, ülkemizdeki hiç bir çocuğun yıldızı sönmesin inşallah, önemli olan çocuklarımızın hayalindeki o yıldızı keşfedebilmek onlara bu yolda yardımcı olmak' diye konuştu.

Bestelerin ünü Brezilya'ya ulaştı

Aklımda Kalanlar albümünün çıkış şarkısı olan 'Mandalinalar' için 2012 yılında Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde kamera karşısına geçen usta sanatçı, bu aralarda yine Brezilya'da raiting rekoru kıran bir dizinin yapımcısından Alem biliyor şarkısı için teklif aldığını söyledi. Yapımcıya 'parayı verirseniz şarkıyı kullanırsınız' dediğini aktaran ünlü sanatçı konseri izleyen iş ortağı Alper Narman'a seslenerek 'Alper para geldi olum payın bende' deyince seyirciler kahkaha tufanına tutuldu.

Konserin sonunda BKSTV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nilüfer Çevikel ve BKSTV Yönetim Kurulu üyesi Berk Vardar tarafından Fettah Can, Orhan Şallıel ve gecenin sponsoru firmanın temsilcisi Tolgahan Ersoy çiçek takdim edildi.

Aynı zamanda sıkı bir Bursaspor taraftarı olan ünlü sanatçı Fettah Can Bursaspor için hazırladığı yeni marşın nakarat kısmını da sahnede seslendirdi. Marşı kısa sürede tamamlayacağı bilgisini aktaran Can, 21 Kasım tarihinde Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde orkestra ile birlikte vereceği konsere, marşın tamamını birlikte seslendirmek üzere Bursaspor taraftarlarını davet etti.