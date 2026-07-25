Şarkıcı Fatih Ürek hakkın rahmetine kavuştu. 59 yaşındaki Ürek, 15 Ekim’de geçirdiği kalp krizi sonrasında yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ürek, 30 Ocak'ta ise tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Fatih Ürek'in vefatının ardından sahip olduğu servet de gündeme geldi. Ürek’in Bodrum Yokuşbaşı'nda yaklaşık 170 milyon lira kıymetinde bir malikanesi, Ataşehir'de 5 dairesi, bankada nakit parası, yaklaşık 6 milyon lira değerinde otomobili ile pırlanta ve mücevherlerinin yer aldığı ileri sürülmüştü.

Ürek'in kardeşleri arasında servetin paylaşılacağı öğrenilirken, sanatçının ise bazı borçlarının olduğu iddia edilmişti.

"VASİ OLARAK AİLE DOSTUMUZU TAYİN ETTİK"

Merak uyandıran husus, Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek'e yöneltildi. Esra Ceyhan'ın YouTube programına katılan Selvi Ürek, "Çok fazla takısı yoktu çünkü sürekli değiştiriyormuş. Biz kardeşleri olarak da onlara el sürmedik. Vasi olarak ise Fatih'in çok yakın, iş kadını olan bir aile dostunu atadık. Kardeşlere laf gelmesin diye böyle bir karar aldık." dedi.

"ÇOK BORCU VARDI, DÖVİZ VE ALTINLARIYLA ONLARI ÖDEDİK"

Ürek sözlerine şu şekilde devam etti: ''Gerçek mal varlığı, konuşulan meblağlardaki gibi değildi. Bir gazeteci arkadaşımız bunu ekranda abartarak aktarmıştı. Ben de kardeşimin namı ve şöhreti için bunu yalanlamadım. '5 dediyse öyle kalsın' dedim. Ama hakikat öyle değilmiş. Onun itibarını korumak adına ses çıkarmadım. İki meskeni var, ikisini de henüz elden çıkarmadık. Borçları kabarıktı. Kredi, kredi kartı ve avans borçları bulunuyordu. Hepsini kendi varlığıyla kapattık. Biriktirdiği altın ve dövizle bu borçlar ödendi. Çalıştırdığı kişilerin sigorta primleri ile vergi borçları da ödendi. Şu an pek az bir borcu kaldı."