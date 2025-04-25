Uygun’un kızı Almina Tude Uygun, bir süredir devam eden tedavi sürecine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Henüz 29 yaşındaki Almina Tude, uzun süredir hastalıkla mücadele ediyordu ve bir süredir yoğun bakımda tedavi altındaydı.

Daha önce diyabet hastalığını yendiği yönündeki haberlerle umut veren Almina Tude Uygun’un vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Eski kulübü Sivasspor da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla vefat haberini duyurdu. Kulüp, “Eski Teknik Direktörümüz Bülent Uygun’un kıymetli kızı Almina Tude Uygun’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta Bülent Uygun olmak üzere, değerli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. ” ifadelerine yer verdi.

Merhume Almina Tude Uygun’un cenazesi, 26 Nisan Cumartesi günü ikindi namazına müteakip Sapanca Merkez Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek.