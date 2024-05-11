Haziran ayında Bulgaristan’da yapılacak olan Genel ve yerel seçimler öncesinde Kırcaali Belediye Başkan ve milletvekili adayları Akhisar Mahallesinde seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundular.



Bulgaristan, son üç yılda 6'ncı kez seçime gidiyor. Seçmenler, 9 Haziran'da bir kez daha sandığa giderek genel seçimler için oy kullanacak. Türk asıllı Bulgaristan vatandaşlarının kullanacağı oylar da ülkenin geleceği açısından önemli olacak. Seçime katılım oranı ve sonrasında oluşacak tablo uzun süredir istikrar arayan ülkede siyasetin yönünü belirleyecek.



Bu kapsamda seçimler öncesinde Bursa’ya gelen Bulgaristan Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümüm ile Kırcaali Halk ve Özgürlük Partisi (HÖH) Milletvekili Bayram Bayram, İnegöl’de Bulgaristan pasaportu olan vatandaşlara seçim vaatlerinde bulundular. Bal-Göç Başkanı Ertan Başdere ile Akhisar Mahallesi Muhtarı Oktay Garip’in de eşiklik ettiği Mümün ve Bayram Akhisar Mahallesinde kahvehanede vatandaşlara hitap ederek, “Türkiye’de yaşayan soydaşlarımızın Bulgaristan’daki haklarını savunmak için sizlerden oy istiyoruz. Emeklilikle ilgili yaşanan sıkıntılarınızı çözüme kavuşturduk. Çocuklarınız çifte vatandaşlık alamıyor. Bununla ilgili sorunlarında başında hükümetin baskıları Bulgarca bilme zorunluluğu var. Bu sorunu çözerek, soydaşlarımızın kolaylıkla çifte vatandaşlık almalarını sağlayacağız. Bizlere güvenin ve desteğinizi verin. Sizlerin Bulgaristan’daki sesiniz olalım” dediler.