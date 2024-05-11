İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde tam 1 milyon 896 bin 66 aracın kontrol edildiğini duyurdu. Bu süre zarfında toplamda 373 bin 306 cezai işlem uygulandığını belirten Yerlikaya, özellikle ışıklı veya sesli uyarı işareti bulunan cihazları yasa dışı şekilde kullanan 240 sürücüye müdahale edildiğini aktardı.

Ayrıca, hız sınırını aşan sürücülerin yanı sıra diğer trafik kurallarını ihlal edenlerin de toplam ceza miktarının 373 bin 306 olduğunu ifade etti. Yerlikaya, vatandaşlara trafik kurallarına tam anlamıyla uymaları çağrısında bulunarak, aşırı hız yapmamalarını ve emniyet kemeri takmayı ihmal etmemelerini vurguladı.

Yerlikaya X hesabından yaptığı açıklamada " Polis bölgesinde trafik ekiplerimizce 2-9 Mayıs 2024 tarihleri arasında;

📌1 milyon 896 bin 066 araç denetlendi.

📌 Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 240 sürücüye işlem yapıldı.

📌 99 bin 794 araca

AŞIRI HIZ işlemi başta olmak üzere toplam 373 bin 306 işlem yapıldı.

Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.