Bursa'nın İnegöl ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre OSB 2. Cadde üzerinde seyir halinde Abdullah İ. (60) yönetimindeki 16 P 7852 plakalı kamyonet U dönüşü yapmak istediği sırada, cadde üzerinde seyir halinde Elhan D. (59) yönetimindeki CA 9258K plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Kaza da yaralanan motosiklet sürücüsünün, motosiklet ile Bulgaristan'dan İnegöl'e geldiği öğrenildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Murat Avcı