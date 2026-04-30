Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de bulunduğu 12 şüpheli tutuklanmıştı. SONEL’İN ARACI MERCEK ALTINDA Dosyada kritik isimler arasında yer alan Mustafa Türkay Sonel’in, Gülistan Doku’nun son görüldüğü bölgeden aracıyla geçtiği ve aynı gece araç değiştirdiği tespit edilmişti.

Gülistan’a ne olduğuna dair sır düğümü yavaş yavaş çözülürken soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. HaberTürk'te yer alan habere göre, Doku’nun annesi Bedriye Doku ve Halit Doku’dan tırnak, saç ve doku örnekleri alındı. Aileden alınan DNA ve doku bulguları, Mustafa Türkay Sonel'in aracından alınan izlerle eşleştirilecek.

NE OLMUŞTU?

Tunceli’de üniversite eğitimi gören 21 yaşındaki Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020’den itibaren haber alamayan ailesi, Diyarbakır’dan Tunceli’ye giderek 6 Ocak 2020’de polise kayıp başvurusunda bulunmuştu. Gülistan’ın arkadaşlarıyla görüşen ve telefon sinyallerini inceleyen ekipler bölgede arama çalışması başlatmış, ancak genç kıza ulaşılamamıştı.

Soruşturmanın ilerleyen sürecinde Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya kapsamında, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanmıştı.

"Kasten öldürme" suçundan tutuklanan Mustafa Türkay Sonel, “Gülistan Doku’yu şahsen tanımıyorum, kendisiyle hiçbir yerde görüşmedim, hiçbir iletişimim olmadı ve sosyal medya hesaplarından herhangi bir veri silmedim. İddia edilen tecavüz olayıyla hiçbir ilgim ve bilgim yoktur" diyerek suçlamaları reddetmişti.

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ise ifadesinde oğlu Mustafa Türkay Sonel ile kendisi hakkındaki iddiaları reddederek "Karıncayı dahi incitmez. Çok vicdanlı bir çocuktur. Kuşlarıma kim bakacak diye beni aradı” demişti.