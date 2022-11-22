Burhaniye mahallesi Mimar Sinan bulvarı üzerinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Burhaniye mahallesi Mimar Sinan bulvarı Hastane kavşağında meydana geldi. Mimar Sinan bulvarı üzerinde seyir halinde olan sürücü Abdurrahman E. yönetimindeki 16 MB 3512 plakalı motosiklet, Parkyolu caddesinden kavşağa giriş yapan sürücü E.Ö.(25) yönetimindeki 16 AJE 817 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Kazanın ardından kadın sürücü, yaralanan sürücüyü görünce gözyaşı döktü.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.