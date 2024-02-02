Sakarya’da bungalov işinde anlaşamadıkları iddia edilen ortaklardan birinin eşi, diğerinin dükkanını bastı. Dükkana gelen kadın, içeride eline ne geldiyse yere fırlattı. Cam şişelerin bir bir kırıldığı dükkan, adeta savaş alanına döndü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 2023 Kasım ayında Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sapanca’da bungalov kurup işletmek üzere anlaşan ortaklar bir süre sonra sorun yaşamaya başladı. Yaşanan sorunların ardından iddiaya göre, polis memuru H.G.’nin bungalova ortak olan eşi S.G., ortaklardan E.Y. ile M.S.’nin işletmedeki ortaklıktan ayrılmasını sağladı. Daha sonrasında S.G., diğer ortak U.S.’nin de ortaklıktan vazgeçmesini istedi. Talebi kabul edilmeyen S.G., Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan U.S.’nin dükkanına gitti. Burada adeta çılgına dönen kadın, işletme içerisinde eline geçirdiği her şeyi yere fırlattı.

Dükkanı savaş alanına çevirdi: O anlar kamerada

S.G. isimli kadının, dükkanın içerisinde bulunan cam şişeleri bir bir yere fırlattığı ve işletmeyi adeta savaş alanına çevirdiği anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; kadının, cam şişeleri yere fırlattığı, yanına gelen polisin ve diğer kişilerin kendisini sakinleştirmekte zorluk çektiği anlar yer aldı.

Dükkan sahibi suç duyurusunda bulundu

Öte yandan, dükkan sahibi ve aynı zamanda bungalovda ortak olan U.S., yaşananların ardından güvenlik kamerası görüntüleri ile birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Konuya ilişkin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.