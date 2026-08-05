Taşınma işleminin tamamlanmasının ardından BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Genel Sekreter Mehmet Aydemir ve diğer idari yöneticilerle birlikte fakültenin yeni binasına inceleme ziyareti gerçekleştirdi.

Rektör Yılmaz'dan bütünsellik vurgusu

Görükle Yerleşkesindeki yeni yerinde fakülteyi ilk kez ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin akademik ve idari personeliyle bir araya geldi. Yeni dönem hazırlıkları ve fiziki altyapı çalışmalarına dair Dekan Prof. Ali Sait Liman'dan detaylı bilgiler alan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Fakültenin ana kampüse taşınmasının üniversitenin bütünselliği açısından büyük bir adım olduğunu vurguladı.

Akademisyen ve öğrencilere de yeni bir dinamizm katacak

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; 'Güzel Sanatlar Fakültemizin Mudanya'da uzun yıllara dayanan değerli bir geçmişi var. Ancak fakültemizin Görükle Yerleşkesine taşınması, öğrencilerimizin ana kampüsteki sosyal, kültürel ve akademik imkânlardan en üst düzeyde faydalanmasını sağlayacaktır. Sanat eğitiminin, üniversitemizin diğer disiplinleriyle iç içe olması hem öğrencilerimize hem de üniversitemize yeni bir dinamizm katacaktır. Bu yeniliğin aynı zamanda araştırma üniversitesi vizyonumuza önemli katkılar sağlayacağına gönülden inanıyorum. Yeni binamızın tüm akademisyenlerimize, öğrencilerimize ve üniversitemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum' dedi.

İmkanlar zenginleşecek

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Ali Sait Liman, Dekanlık ve Sahne Sanatları Bölümü olarak kampüse taşınmalarının akademik ve idari açıdan fakültenin kurumsal kimliğine olumlu katkıları olacağını belirterek, bu durumun aynı zamanda öğrencilerin eğitim, barınma ve sosyal aktivite imkânlarını da zenginleştireceğini ifade etti.

İnceleme programı; heyetin sınıflar, atölyeler ve sergi alanlarını dolaşarak eksikliklerin giderilmesi noktasında fikir alışverişinde bulunmasının ardından sona erdi.