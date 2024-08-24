Türkiye’nin en önemli mobilya üretim merkezlerinden biri olan Bursa’nın İnegöl ilçesinde, mobilya mağazaları ile ünlü Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde orta refüje konulan su yönetim deposu kazalara davetiye çıkarıyor.

Orta refüj, alt yapı, asfaltlama, peyzaj ve ışıklandırmaları ile güzelleştirilen Ertuğrulgazi Caddesinde son günlerde herkes döner kavşağın hemen yanı başında ki orta refüje konulan depoyu konuşmaya başladı.



Özellikle Mahmudiye Mezarlığı tarafından Ertuğrulgazi Caddesi istikametine giden ve döner kavşağa girdikten sonra Avarlar kavşağına gitmek isteyen araç sürücüleri, orta refüje konulan depo nedeniyle sağ şeritten gelen araçları göremez duruma geldi.



Bir yandan görüntü kirliliğine neden olan diğer yandan kazalara davetiye çıkaran nesneye sürücüler büyük tepki gösteriyorlar. Nesnenin ne olduğuna dair dair bir bilgi olmasa da sürücüler orta refüjlerin bakım ve sulaması için konulan su yönetim merkezi olduğunu düşünüyor. Bazı sürücüler ise orta refüjlerin aydınlatılmasını sağlayan bir elektrik deposu olabileceğini de düşünüyor.



Döner kavşağa giren sürücüler, aracın burnunu yola çıkarmadan sağ şeritten gelen arabaları görmesinin mümkün olmadığını belirterek, ne olduğu tam bilinmeyen deponun trafiği etkilemeyecek doğru bir alana taşınması gerektiğini savunuyorlar. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne çağrı yapan sürücüler yapılan hatanın düzeltilmesini talep ettiler.