British Council, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği’nde seramik sanatçısı Burçak Bingöl’ün ‘Yeryüzünde Minör Titreşimler’ enstalasyonunun resepsiyonuna ev sahipliği yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Burçak Bingöl’ün Ka Görsel Kültür ve Sanatsal Düşünce İçin Mekân’da gerçekleşen ‘Yeryüzündeki Küçük Titreşimler’ sergisi ile bağlantılı olarak, sanatçının Birleşik Krallık Büyükelçiliği için mekana özel olarak yerleştirmesi gecede yer aldı. ‘Avatar’ın dünyada ilk kez ve ‘The Rightful Kingdom’ adlı yerleştirmenin de Türkiye’deki ilk sergilemesi, 6 Ekim Cuma günü Birleşik Krallık’ın Türkiye Büyükelçisi Jill Morris ve British Council Ülke Direktörü Gill Caldicott’un ev sahipliğinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş’ın yanı sıra Ankara’dan kültür-sanat kurumlarının ve sanatçıların katılımıyla gösterildi.

Çağdaş sanatın Birleşik Krallık’taki önemli kurumlarından biri olan TATE’in ‘misafir sanatçı’ programı kapsamında, SAHA Derneği desteğiyle bir ayını Tate St. Ives Porthmeor Stüdyoları’nda geçiren Burçak Bingöl’un, bu deneyim sonrasında ortaya çıkardığı ‘Yeryüzünde Minör Titreşimler’ sergisi davetlilerin büyük beğenisini topladı. Sanatçının, St Ives ziyaretinde incelediği Bernard Leach Seramik Atölyesi, Barbara Hepworth Heykel Bahçesi ve Cornwall'in Penwith Yarımadası'ndaki modernist sanatsal mirasını eserlerine yansıtarak bu resepsiyona ve mekana özel yerleştirdiği, Barbara Hepworth’ün atölye bahçesindeki bitkilerle ürettiği iki metrelik ‘Avatar’ çalışması ile Tate’te sergilenen enstalasyonlardan bir bölümünün yer aldığı etkinlik keyifli bir deneyim yaşattı.

British Council Türkiye Direktörü Gill Caldicott, “Bugün, Burçak Bingöl’ün Ka’da gerçekleşen sergisiyle bağlantılı olarak Birleşik Krallık Büyükelçiliği için tasarladığı enstalasyonların lansmanını British Council’ın desteğiyle gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu çalışma, Türkiye ve Birleşik Krallık’ın kültürünü bir arada harmanlayan ve sanatsal mirası modernizmin tarihiyle birleştiren çok değerli bir örnek. British Council'ın sanat temelli programları ve projeleri, binlerce yaratıcı insana, sanatlarını geliştirme, ağlarını güçlendirme, yeni bağlantılar kurma ve yurtiçinde ve yurtdışında yeni izleyicilere ulaşma fırsatı sağladı. Bundan sonra da eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık değerlerimiz doğrultusunda, kültür ve sanat alanında öncü çalışmalara destek sağlamaya ve iki ülkenin kültürel ilişkilerini güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.