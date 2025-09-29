Rakipleri için zor deplasman olarak gösterilen İnegöl'ün büyüsü ligin ilk iç saha maçlarında bozuldu. Nesine 2. Lig Beyaz Grupta şu ana kadar 6 maça çıkan İnegölspor, 3 iç saha maçından sadece 3 puan çıkarabilirken, 3 deplasman maçından ise 6 puan çıkarmayı başardı.

Geçtiğimiz sezonlara oranla daha istekli ve arzulu olmasına rağmen son 2 iç saha maçında alınan mağlubiyetler taraftarları üzdü.



Benzer bir durum 3. Lig 1. grup takımlarından İnegöl Kafkasspor için gerçekleşti. Ligde şu ana kadar 4 maça çıkan ekip, İlçe Stadında oynanan 2 maçtan sadece 1 puan çıkarabilirken, 2 deplasman maçında ise 4 puan almayı başardı.



Sultan Su İnegölspor geçtiğimiz yıl kötü geçen sezonda dahi ilk 6 iç saha maçında rakiplerine galibiyet şansı tanımamıştı. İnegöl Kafkasspor ise geçen yıl ilk iç saha yenilgisini ligin 9. haftasında 5'inci iç saha maçında almıştı. İnegöl ekibi geçen yıl ilk 2 iç saha maçında ise 4 puan çıkarmıştı.