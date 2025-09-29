Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ) 2025-2026 Akademik Yılı Güz Yarıyılı başladı. Yeni yarıyıl için derse yazılma işlemlerini 17 bin 397 öğrenci tamamladı. Bu öğrenciler arasında 1.607 uluslararası öğrenci yer aldı. +1 Eğitim Modeli’nin de temeli olan ‘İşletmede Mesleki Eğitim’ dersi çerçevesinde ise bin 599 öğrenci iş dünyasındaki mesailerine başladı. SUBÜ’de Güz Yarıyılı 11 Ocak 2026 Pazar günü tamamlanacak ve daha sonra final ve bütünleme sınavları gerçekleştirilecek. Yeni döneme ilişkin üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Sevgili öğrencilerimiz, üniversitemize tekrar hoş geldiniz! Yepyeni bir döneme, yepyeni umutlarla başlıyoruz. Derslerinizde üstün başarılar, sosyal hayatınızda unutulmaz hatıralar biriktirmeniz dileğiyle. Yeni dönemimiz hayırlı olsun" denildi.

Üniversite olarak yeni bir akademik yıla başlamanın heyecanını yaşadıklarını vurgulayan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Üniversitemiz, iş dünyası, nitelikli akademik kadrosu ve değerli öğrencilerimizin azmiyle geleceğe güvenle yürüyor. Yeni dönemde de bilgiyle donanmış, değerleriyle barışık, üretken ve sorumluluk sahibi gençler yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize sağlık, huzur ve başarı dolu bir yıl; akademik ve idari personelimize verimli bir çalışma dönemi diliyorum" diye konuştu.