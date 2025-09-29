Sanayi kenti Bursa’da konkordato başvurularına yenileri eklendi. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Aknur Yatak, Astin Yatak, Çateks Brode, G.B. Kauçuk ve K.R.B. Otomotiv firmalarıyla ilgili yeni kararlarını açıkladı. Beş firmaya yönelik geçici ve kesin konkordato mühletleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Alınan kararlar şu şekilde

Çateks Brode İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne, 24 Eylül 2025 tarihinden itibaren başlamak üzere 1 yıl süreyle kesin konkordato mühleti verilmiştir.

Daha önce atanan konkordato komiserleri Melih Ece, Gamze Taş ve Vesile Bakırcı’nın görevlerine devam etmesine karar verilmiştir. Mahkeme tarafından geçici mühletle birlikte uygulamaya konulan tedbir kararlarının yürürlükte kalacağı ve kesin mühlet sürecinde de İcra ve İflas Kanunu (İİK) hükümlerinin geçerli olacağı belirtilmiştir.

Şirketin mevcut durumu, işletme potansiyeli ve görüşmeler sürecinde doğabilecek ihtiyaçlar dikkate alınarak, gerektiğinde komiser sayısının artırılabileceği ifade edilmiş; ancak mevcut durumda tek komiserin yeterli görüldüğü açıklanmıştır. Komiserlerin aylık ücretleri şirketin mal varlığından karşılanacaktır.

Alacaklıların henüz sınıflandırılmadığı gerekçesiyle bu aşamada bir alacaklılar kurulu oluşturulmasına gerek olmadığına, ancak ilerleyen süreçte ihtiyaç duyulması veya mahkemece uygun görülmesi halinde, alacaklı grupları dikkate alınarak bir kurulun oluşturulabileceğine hükmedilmiştir.

Dosyanın takibi ve sürecin denetlenmesi amacıyla duruşma tarihi 11 Mart 2026, saat 13:50 olarak belirlenmiştir.

Karar, İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi uyarınca ilan edilmiştir.

Aknur Yatak ve Astin Yatak Mobilya Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketleri’ne, 24 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl süreyle kesin konkordato mühleti verilmiştir.

Daha önce görevlendirilen konkordato komiseri Melih Ece’nin görevine devam etmesine karar verilmiştir. Mahkeme tarafından geçici mühlet sürecinde verilen tedbirlerin geçerliliğini koruyacağı ve kesin mühlet kapsamında da İcra ve İflas Kanunu (İİK) hükümlerinin uygulanmaya devam edeceği belirtilmiştir.

Şirketlerin mevcut durumu ve olası ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, gerektiğinde komiser sayısının mahkeme tarafından artırılabileceği, ancak mevcut aşamada tek komiserin yeterli görüldüğü ifade edilmiştir. Komiserin aylık ücretinin şirketlerin mal varlıklarından karşılanacağı da karara bağlanmıştır.

Bu aşamada alacaklıların sınıflandırılmasıyla ilgili net bir bilgi bulunmadığı gerekçesiyle alacaklılar kurulu oluşturulmamıştır. Ancak ihtiyaç halinde veya mahkemenin uygun görmesi durumunda, ilerleyen süreçte istekliler ve alacaklı grupları dikkate alınarak kurul oluşturulabilecektir.

Konkordato sürecinin denetlenmesi amacıyla duruşma tarihi 11 Mart 2026 saat 13:55 olarak belirlenmiştir.

Karar, İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi uyarınca ilan edilmiştir.

G.B. Kauçuk Plastik Otomotiv Metal Kalıp Aparat İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile K.R.B. Otomotiv İthalat İhracat Pazarlama Sanayi Ticaret Ltd. Şti. hakkında açılan konkordato davası kapsamında, daha önce tensip kararıyla verilen 3 aylık geçici konkordato mühleti, 30 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle uzatılmıştır.

Geçici mühlet kapsamında verilen tüm tedbir kararları yürürlükte kalmaya devam etmektedir. Bu kapsamda, İcra ve İflas Kanunu’nun 288/1. maddesi uyarınca geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğurduğundan, ilgili kanunun 294, 295, 296 ve 297. maddeleri de kıyasen uygulanacaktır.

Bu doğrultuda; davacılar aleyhine, 6183 Sayılı Kanun dahil olmak üzere her türlü gerekçeye dayalı ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir ve muhafaza işlemleriyle birlikte tüm takip işlemleri durdurulmuş ve alınan tedbir kararlarının geçerliliği korunmuştur. Ancak bu tedbirler, İİK'nın 206. maddesinin birinci sırasında yer alan imtiyazlı alacakları ve rehinli alacakları kapsamaz.

Geçici mühlet süresince atanan konkordato komiseri görevine devam etmektedir.

Mahkemenin 30 Haziran 2025 tarihli tensip kararıyla başlayan geçici mühlet süresinin uzatılması nedeniyle, kesin mühlet kararı verilmesi gereken süre içinde, 22 Ekim 2025 günü saat 13:50’de duruşma yapılmasına karar verilmiştir.

Duruşma, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2. katındaki B blok duruşma salonunda gerçekleştirilecektir. Dileyen alacaklılar duruşmaya katılabilecek olup, bu husus İcra ve İflas Kanunu uyarınca ilan olunur.