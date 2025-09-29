Olay saat 16.30 sıralarında Cuma Mahallesi Halim Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar yerde hareketsiz yatan şansı görüp 112’ye haber verdiler. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden şahsın Faruk Y. (69) olduğu belirlendi. Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç