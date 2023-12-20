Göller yöresinde konumlanmış olan Burdur hem tarihi hem de doğa güzellikleri ile her yıl ziyaretçi akınına uğramaya devam etmektedir. İklim olarak karasal iklime daha yakın olmasının altında yatan neden ise Burdur’un Akdeniz Bölgesinde yer alıyor olmasına rağmen iklimin kıyı şeridinden farklı oluşmuş olmasıdır. Özellikle de kış aylarında yağış türü kar şeklinde kendisini göstermektedir. Burdur aynı zamanda Paleolitik çağa kadar uzanan bir tarihe sahip olmaktadır. Bu durumun kanıtı olarak ise Başkuyu köyünde yapılan araştırmalar sonucu bulunan resimler kanıt olarak gösterilmektedir.

Burdur’da Gezilecek 10 Yer

Göller Bölgesi olarak da bilinen bu güzel şehirde görülmesi gereken birçok yer olmasına rağmen sizler için derlenmiş en cezbedici mekanlar hakkında söylenenleri yerinde teyit etmek için muhakkak seyahat planınızda uğramanız gereken rotalar arasında Burdur da yer almalıdır. Gezdikten sonra Burdur’un yöresel yemeklerinin sunulduğu mutfağına da uğramadan rotanızı değiştirmeyiniz. Özellikle Göller Bölgesi ile anılıyor olmasından dolayı göllerini görmek için gelen pek çok yerli ve yabancı turistler sadece göller ile yetinmeyip Burdur gezilecek yer kategorilerini genişletmişlerdir.

Burdur İnsuyu Mağarası

İnsuyu mağarası Burdur’a bağlı Çatalağıl köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Burdur İnsuyu Mağarası yarı aktif bir mağara olmasının yanı sıra çok dönemli bir gelişim özelliği de göstermektedir. Ziyaretçilerine görünümleri ile adete görsel bir şölen sunan İnsuyu Mağarası yoğun damla taşlardan oluşan bir yapıya sahip olmaktadır. Ayrıca İnsuyu Mağarası diğer mağaralarla karşılaştırıldığında İnsuyu Mağarası 1965 yılında halka kapılarını açarak böylelikle ülkemizde turizme açılan ilk mağara ünvanını alma hakkına sahip olmuştur. Toplam uzunluğunu da merak edenler için söylemek gerekirse, 525 metre uzunluğa sahip olan mağara birbiri ile bağlantılı iki bölümden oluşmakta ve bu mağaranın ikinci bölümü yer altı sularının alçalması sonucu keşfedilmiştir. Damlataş oluşumları açısından mağarayı gezerken zorlanma ihtimalinizi de düşünerek gezmeden önce sizlerinde mağaracılık donanımına sahip gruplara dahil olmanızı öneririz.

Burdur Gölü

Her bölgenin kendine has bir dağı bir de gölü var dediğinizi duyar gibiyiz. Burdur gezilecek yer arasında olmazsa olmaz mekanlardan biri de Burdur Gölü’dür. Burdur Gölü Söğüt Dağı ile Sulu Dere Yayla Dağ arasında tektonik çöküntünün sularla dolması sonucu oluşmuştur. Burdur Gölü ülkemizde yer alan en derin göllerden birisi konumundadır. Aynı zamanda göl suyu bir o kadar da tuzlu olmaktadır. Son zamanlarda gölün su seviyesinde yaşanan azalmanı nedeni olarak ise gölü besleyen dere ve çaylar üzerine barajların yapılmış olması ve bölgede yaşanan aşırı kuraklık bu duruma neden olmaktadır. Göl suyu besin maddeleri açısından çok zengin olmasa da göl birçok kuş türüne en önemlisi de “dikkuyruk” olarak bilinen nesli tükenmeye yüz tutmuş ördeklere kapılarını açmaktadır. 85 kuş türünün bir arada yaşadığı Burdur Gölü bu nedenle uluslararası bir öneme sahip olmaktadır.

Burdur Kibyra Antik Kenti ve Tiyatrosu

Birbirinden ayrı üç tepe üzerinde oluşmuş olan Kibyra yerleşim alanı açısından da çok büyük bir alanı kaplamış konumdadır. Özellikle de birbirinin ardı sıra oluşturulmuş bu yapılardan hiçbiri bir diğerinin önünü kesmemektedir. Kibyra çömlekçilikte olmak üzere demircilik, dericilik ve at yetiştirme konusunda büyük üne sahip olmaktadır. Buradan da anlaşılacağı gibi halk son derece savaşçı bir kimliğe sahiptir. Türkiye’nin en büyük ve aynı zamanda en sağlam mozaik alanı da burada yer almakla birlikte, Burdur Kibyra Antik Kenti’nden çıkarılan eserler Burdur Müzesinde siz ziyaretçileri için sergilenmektedir. Adeta kahraman savaşçıların ve hızlı atların simgesi konumunda olan bu şehri ziyaret etmeden dönüş yolunu aklınıza getirmemenizi öneririz.

Burdur Karacaören Barajı

Burdur’un Bucak ilçesinde yer alan Karacaören Barajı Aksu Çayı üzerinde yer almaktadır. 1990 yılında hizmete giren bu baraj DSİ tarafından taşkın koruma tarımsal sulama ve elektirik enerjisi üretimi gibi amaçlar dahilinde yapılmıştır. Ziyaretçileri için her mevsim ziyaret edilmesi uygun olmaktadır. Aynı zamanda da doğal güzelliği hiç bozulmamış olan bu barajda pek çok anıya tanıklık edebilecek fotoğraf çekimi yapmak da çok uygun olmaktadır. Barajın olduğu yer fotoğraflarda kendisini daha da zengin göstermektedir. Santralde yer alan güvenlik bölgesinden de seyir terasına ulaşarak huzura bir adım daha yaklaşmanız mümkün olmaktadır. Seyir terasına çıktığınızda orada yer alan dükkanları da gezmeyi unutmayınız.

Burdur Saat Kulesi

Burdur merkezde bulunan Saat Kulesi Pazar mahallesinde hemen Ulu Cami bitişiğinde yer almaktadır. 1936 yılında yapılmış olan Burdur Saat Kulesi kare bir plana sahip olmasının yanı sıra, kesme taşlarla yapılmış olduğu da gözlerden kaçmamaktadır. Kuleye merdivenlerle çıkılmakta fakat en altta dükkan olarak kullanılan bir mekanda oldukça şirin görünmektedir. Merdivenlerden çıkarken dördüncü kata geldiğinizde etrafa bir bakınız! Dördüncü katta hepsi de şehrin ayrı bir tarafına bakan dört adet saat yerleştirilerek bu mekana şerefe görüntüsü verilmek istenmiştir. Bu nedenle ziyaretçileri tarafından merdivenler büyük bir heyecanla çıkılmaktadır. Dördüncü katta yer alan büyülü manzara herkesi bir kez daha büyülemeye yetmektedir. Ayrıca sadece saatlerle kalmayıp o saatlerin üzerinde de dört pencereli, piramidal çatılı odaların olduğu da gözlerden kaçmamaktadır. Sizlerde ziyaretiniz esnasında karşı karşıya kalacağınız bu eşsiz manzaraya daha şimdiden tanıklık etmeye hazır olunuz.

Burdur Salda Gölü

Türkiye’nin Maldivleri olarak da bilinen Burdur Salda Gölü sizleri adete huzura çağarıyor. Masmavi berrak suyu ile dikkat çeken göl özellikle de son zamanların gözde mekanları arasında yer alıyor. Salda Gölü Burdur ili sınırları içerisinde yer almasına rağmen, ziyaret etmek istediğinizde kullanacağınız yol çok fazla göz önünde olmadığını da hatırlatmadan geçmeyelim. Otobüs firmaları tarafından kullanıma kapalı olan bu yol özel aracı olanlar içinde aynı şekilde olmaktadır. Bölge’nin o eşsiz güzelliğini ziyaret edenler keşfediyor olsa da turizm açısından çok fazla tanıtımı yapılmayan göl çoğu kişi tarafından da bilinmiyor. Fakat bir kere giden ziyaretçi kesimi adeta büyüleniyor. Sizlerde bisiklet, motosiklet tutkunu ya da bir kamp macerası yaşamak isterseniz Salda Gölüne uğramadan önce yanınıza mutlaka almanız gerekenleri de unutmayınız.

Burdur Susuz Kervansarayı ve İncir Han

İncir Han olarak da bilinen Burdur Susuz Kervansarayı Burdur’un Bucak İlçesinde Antalya Burdur yolu’nun batısında yer alan İncirdere köyünde bulunmaktadır. Keykubat Bin Keyhusrev tarafından yaptırılmıştır. Keykubat Bin Keyhusrev aynı zamanda Anadolu Selçuklu sultanları arasında yer almaktadır. İncir Han mimari yapısı olarak dikdörtgen bir planla bizlerin karşısına çıkmaktadır. Han’ın kışlık bölümü giren taç kapısı oldukça dikkat çekici bir yapı içermektedir. Dört satırlık kitabesi ise giriş kapısının hemen üzerinde yer almaktadır. Burdur Susuz Kervansarayı mülkiyeti ise Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olmaktadır.

Burdur Lisinia Doğa Parkı

Lisinia Doğa aynı zamanda bir proje kapsamında yer almaktadır. proje’nin temelleri ise 2005 yılında kendisi de doğa gönüllüsü olan Veteriner Hekim Öztürk SARICA tarafından Burdur Gölü’nün hemen kıyısında atılmıştır. Bölgeye Lisinia adının verilmiş olmasının nedeni ise Lisinia’nın çok eski çağlarda Psidya’nın en önemli şehirleri arasında yer alıyor olmasıdır. Ailesinden birçok kişiyi kaybeden SARICA bu duruma kanserin neden olması ile insanları bir nebze de olsa bilinçlendirmek için böyle bir proje başlatmıştır. Aynı zamanda bu proje ile bölge ülkemizin ilk “Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi “olarak da resmiyet kazanmıştır. Gönüllülerden almış olduğu ilham ile çalışmalarını sürdüren bu projenin 9 farklı alt projesi de yer almaktadır. Karakent Köyü Mevkiinde konumlanmış bu doğa projesini ziyaret ederek büyülenecek ve oradan sizlerde birer proje gönüllüsü olarak ayrılacaksınız. Dünya’da kabul görmüş olan bu evrensel proje kapıları siz ziyaretçilerine her zaman açık olmaktadır.

Burdur Salda Kayak Merkezi

Eşeler Dağı Tınaztepe mevkiinde konumlanmış olan Burdur Salda Kayak Merkezi her geçen gün ziyaretçilerine ev sahipliği yapmaya sayısını artırarak devam ediyor. Ayrıca Salda Kayak Merkezi Salda Gölüne’de 17 km uzaklıkta bulunması nedeni ile her iki alanında gezmek isteyenler için iyi bir seçenek olabilmektedir. Salda Kayak Merkezi şuan ziyaretçilerine günübirlik hizmet vermeye devam etmektedir. Kış turizmi’nin en keyifli saatlerini bu kayak merkezinde geçirdikten sonra 17 km mesafede yer alan Salda Gölünde de içinizi ısıtacak bir güneş sizi beklemektedir.

Burdur Sagalassos Antik Kenti

Ağlasun ilçesinin Akdağ yamaçlarında yer alan Burdur Sagalassos Antik Kenti denizden de bir hayli yüksek mesafede konumlanmıştır. Şehirde bulunan pek çok yapı Roma dönemine ait olmakla birlikte Roma imparatorluk döneminin en önemli şehirleri arasında yer almaktadır. Ayrıca şehir içerisinde pek çok yapıyıda bir arada barındırmaktadır. Konutlar, hamam, kütüphane , kilise , seramik üretim merkezi gibi alanlarda şehrin büyüleyici unsurları arasında yer almaktadır. 2009 yılında bu antik kent UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine girmeyi başarmıştır. Kentten çıkarılan pek çok eserin devamı ise siz ziyaretçilerimiz için Burdur Müzesinde sergilenmektedir.