Mayıs ayında gerçekleştirilen zam sonrası çay hariç sıcak yiyecek ve içecekler %30 civarında , soğuk içecekler ve tatlı çeşitleri ise %30 ila 70 arasında zamlanmıştı.

Zaman zaman 20 metreyi bulan sipariş kuyrukları ise zamların ardından ciddi oranda kısaldı.

Siyah çay 10 TL'den su ise 5 TL'den satılmaya devam edilirken bitki çayları en az 5 TL zamlandı. Poğaçalara 5 ila 7 arasında zam uygulanırken en büyük artış tost, sandviç ve tatlı çeşitlerine geldi.

Ortalama 35-50 TL arasında kek ve pasta fiyatları 50 ila 80 TL arasında satılmaya başlandı.Özellikle gençlerin uğrak yeri olan Burfaş kafede hafta içi ve hafta sonları yer bulmakta güçlük yaşanırken, zamlar öncesi Burfaş kafeyi yoğunlukla tercih edenlerin yaş aralığı 18 ila 25 iken zamlar sonrası yaş ortalamaları da arttı.

Hafta sonları yoğun ilginin devam ettiği Burfaş kafelerde hafta içlerinde ise kuyruk boyu 3 metrelere kadar düştü. Bursa'lı gençler zamları fazla bulduklarını söyleyerek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in duruma müdahale etmesini istediler.