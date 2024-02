Sosyal belediyecilik anlamında en güzel örnekleri hayata geçiren Burhaniye Belediyesi, soğuk kış günlerinde de can dostlarının yanında olmaya devam ediyor.

Sokak hayvanlarıyla ilgili ihbarları değerlendirerek, can dostların yanında olmaya devam eden Burhaniye Belediyesi Veterinerlik İşleri Birimi, hayvan sever vatandaşlardan gelen ihbar ve talepleri anında değerlendirerek can dostların yanında olmaya devam ediyor.

İlçede yaşayan her canlıya hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Burhaniye Belediyesi, Alida Nedim Erarslan Geçici Bakım Evi’nde bakıma muhtaç durumdaki can dostlarla tek tek ilgilenerek; muayene, tedavi ve gıda bakımlarını aralıksız yaparak onları iyileştirdikten sonra doğal yaşam alanlarına bırakıyor. Can dostları için konforlu bir yaşam alanı imkanı sunan Alida Nedim Erarslan Geçici Bakım Evi, bu anlamda bölgenin en kapsamlı merkezlerinden biri.

Burhaniye Belediyesi Veteriner İşleri Birimi personelleri tüm aşamaları titizlik ile yaparken yapılan işlemlerin ardından can dostlarımızı sağlıklı bir şekilde tekrar özgürlüklerine kavuşturuyor.