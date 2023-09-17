Burhaniye Belediyesi’nin “Eğitimde fırsat eşitliği” ilkesi ile hayata geçirdiği ve artık her yıl geleneksel olarak yapılan projelerden birisine dönüşen ilköğretim ve ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilere yönelik yapılan giyim, kırtasiye ve eğitim seti desteği bu yıl da devam etti. 2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi’nde ilkokul ve ortaokul ve lisede öğrenim gören dar gelirli ailelere yönelik gerçekleştirilen projeden bu yıl 500’e yakın öğrenci faydalandı.

Belediye tarafından öğrenim durumuna ve okullara göre hazırlanan eğitim seti içerisinde her bir öğrencinin okul kıyafeti, çanta ve beslenme çantası ile birlikte içerisinde, kalemtıraş, silgi, 12’li kuru boya kalemi,12’li pastel boya, güzel yazı defteri, çizgili defter, kareli defter, resim defteri, kırmızı kalem, kurşun kalem, kalemlik ve etiket bulunan kırtasiye seti hediye edildi. Bir toplumun kalkınabilmesi için en önem verdikleri projelerinin eğitim ve eğitimde fırsat eşitliği olduğunu söyleyen Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Çocuklarımızın eğitim ve öğretim hayatında yanında olmak, bizler için çok büyük bir mutluluk: Ailelerimizin ekonomik yükünü hafifletmek en büyük gayemiz” dedi.