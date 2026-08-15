Yenice Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 14 bin metrekarelik büyük tesisinde üretim yapan firmanın iflas tasfiye süreci başlatıldı.

Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 3 Haziran 2026 tarihli, 2026/38 Esas ve 2026/634 Karar sayılı kararıyla şirketin iflasına hükmedildi. Kararın ardından Bursa İflas Dairesi tarafından 2026/17 İflas dosya numarasıyla adi tasfiye işlemlerine başlandı.

1960’LARA UZANAN KÖKLÜ GEÇMİŞ

Geçmişi 1960’lı yıllara dayanan Güzeldağ Tekstil, Türkiye’nin köklü tekstil firmaları arasında yer alıyordu. İnegöl Yenice Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan yaklaşık 14 bin metrekarelik tesisinde üretim faaliyetlerini sürdüren şirket, tekstil ve dericilik alanındaki faaliyetleriyle uzun yıllardır sektörde bulunuyordu.

Şirket hakkında verilen iflas kararı, İnegöl’de tekstil sektöründe dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

ALACAKLILARA 1 AY SÜRE

Bursa İflas Dairesi tarafından yayımlanan ilana göre, şirketten alacaklı olanlar ile taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanların, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde alacak ve istihkak iddialarını Bursa İflas Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirmeleri gerekiyor.

Alacaklıların, iddialarını destekleyen senet, defter ve benzeri delillerin asıl veya onaylı örneklerini de sunmaları gerektiği bildirildi.

Daha önce alacak kaydı yaptıranların ise yeniden işlem yapmasına gerek olmadığı belirtildi.

ŞİRKETE BORCU OLANLAR DA BİLDİRECEK

İflas ilanında şirkete borcu bulunanlara da önemli bir uyarı yapıldı. Müflise borçlu olanların aynı süre içerisinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri gerektiği, aksi durumda İcra ve İflas Kanunu’nun 336. maddesi kapsamında cezai sorumluluk doğabileceği ifade edildi.

Şirketin mallarını elinde bulunduranların da söz konusu malları, kanuni hakları saklı kalmak kaydıyla aynı süre içerisinde iflas dairesine teslim etmeleri gerektiği bildirildi.

İLK ALACAKLILAR TOPLANTISI 3 EYLÜL’DE

Güzeldağ Tekstil’in iflas tasfiye sürecindeki 1. Alacaklılar Toplantısı, 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 14.00’te Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’nde gerçekleştirilecek.

Toplantı, Altınova Mahallesi 11 Eylül Bulvarı No:9, 4. kat, C Blok, A04-18 Kütüphane’de yapılacak.

İlanda, alacaklıların toplantıya bizzat katılmaları veya yetkili bir vekil göndermeleri gerektiği belirtilirken, müflis ile müşterek borçlu olanlar, kefiller ve borcu tekeffül edenler ile bunların vekillerinin de toplantıda hazır bulunma hakkına sahip olduğu duyuruldu.

1960’lı yıllardan bu yana sektörde faaliyet gösteren ve İnegöl Yenice OSB’de 14 bin metrekarelik tesisinde üretim yapan Güzeldağ Tekstil’in iflas süreci, İnegöl tekstil sektöründe de önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.