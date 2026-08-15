Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” olarak nitelendirilen yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, örgütün lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları kapsamında sürdürülüyor. Şüpheliler ile yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlerin mali hareketleri hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından rapor hazırlandı.

MASAK incelemesinde, yapılanmaya ait olduğu belirtilen çok sayıda şirketin özellikle 2020 yılından sonra finansal işlem hacimlerinde önemli artış yaşandığı belirlendi. Bazı şirketlerde bölünme ve devir işlemlerine gidildiği, şirket bölünmelerinin ardından yüksek sermayeli yeni şirketlerin kurulduğu tespit edildi. Yeni kurulan şirketlerin ise bölünen şirketlerden farklı şehirlerde ve farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Raporda bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir gelir kaynağının bulunmadığı ve aktif ticari faaliyet yürütmediği halde bağlı ortaklıkların finanse edildiği belirtildi. Soruşturma birimleri, bu yöntemin şirketlere ait mali kayıtların izlenmesini güçleştirmek ve para hareketlerinin takibini zorlaştırmak amacıyla kullanılmış olabileceğini değerlendirdi.

İncelemelerde ayrıca çok sayıda şirket hesabına çeşitli ödeme kuruluşları üzerinden para transferleri yapıldığı ve yüksek miktarda nakit girişleri bulunduğu tespit edildi. Şirket ortaklarının kaynağı açıklanamayan yüksek tutarlardaki nakdi şirket hesaplarına aktardığı, bu paraların daha sonra sermaye artırımlarında kullanıldığı belirtildi.

MASAK raporunda, şirket hesaplarına yatırılan yüksek miktardaki paraların incelemeye konu diğer şirketlere aktarıldığına da dikkat çekildi. Ödeme kuruluşlarından gelen transferler ve nakit yatırımların ardından farklı şirketlere yüksek tutarlı para gönderimleri yapıldığı kaydedildi.

Şirketlerin ticari kayıtlarında çeşitli tüzel kişilerle yüksek meblağlarda mal alım ve satım işlemlerinin yer aldığı bildirildi. Bu işlemlerin sahte fatura düzenlenmesi veya kullanılması ihtimali açısından incelemeye alındığı belirtildi. Ayrıca bazı şirket hesaplarına yurt dışındaki firmalardan, ticari kayıtlarla uyumlu olmadığı değerlendirilen döviz transferleri gerçekleştirildiği ve bazı şirketlerin yüksek miktarda vergi iadesi aldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete bağlı toplam 80 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Operasyonlarda Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 9’unun yurt dışında bulunduğu belirlenirken, hakkında yakalama kararı bulunan diğer 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.