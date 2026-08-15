Dosya kapsamında, tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e ait olduğu öne sürülen bazı ses kayıtlarının incelemeye alındığı belirtildi.

Söz konusu kayıtlarda, Gülter’in nişanlısı Kervan Eminoğlu’na ait olduğu iddia edilen özel görüntülerin yayımlanmasına ilişkin ifadelerin yer aldığı ileri sürüldü. Görüşmelerde “şantaj” ifadesinin de geçtiği iddia edildi.

Sabah’ın haberine göre, kayıtlardan birinde Tuğyan Ülkem Gülter’in bir arkadaşıyla yaptığı konuşmada, Eminoğlu’na ait olduğunu öne sürdüğü özel görüntülerin yayımlanmasını istediği duyuluyor. Gülter’in konuşmanın devamında, “Mecburdum. Bir gün bu konuma geleceğimi biliyordum” dediği, kendisine yöneltilen “Şantaj?” sorusuna ise “Severiz” şeklinde karşılık verdiği öne sürüldü.

Soruşturma dosyasına yansıdığı belirtilen bir başka görüşmenin ise kamuoyunda “Sisi” lakabıyla tanınan Seyhan Soylu ile Kervan Eminoğlu arasında geçtiği iddia edildi. Soylu’nun, Eminoğlu’nu Güllü’nün patronu olduğu belirtilen Ferdi Aydın hakkında uyardığı ifade edildi.

Kayıtta Seyhan Soylu’nun, “Ben dış kapının dış mandalıyım, hayatımda görmediğim senin beraber olduğun kadını koruyorum” şeklinde konuştuğu ileri sürüldü.

Dosyada yer aldığı belirtilen bir diğer ses kaydında ise Tuğyan Ülkem Gülter ile Seyhan Soylu arasında Güllü hakkında bir konuşma geçtiği öne sürüldü. Soylu’nun, Gülter’e annesiyle ilgili “Ama seni böyle taçlandırarak anlatmalı” dediği, Gülter’in ise buna “Babam yapar” karşılığını verdiği iddia edildi.

Aynı konuşmanın devamında Seyhan Soylu’nun, Gülter’in babasına atıfta bulunarak, “Baban ‘Kızım çok öfkeliydi ama annesi en az 5-6 kere onu öldürecek diye zoru zoruna kaçtı’ der mi?” şeklinde bir ifade kullandığı da kayıtlara ilişkin haberlerde yer aldı.

Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından, tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter’in hakim karşısına çıkması bekleniyor.