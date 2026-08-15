Yapılan incelemelerde, Kuriş ailesinin adına kayıtlı çok sayıda gayrimenkul bulunduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında elde edilen verilere göre, aile üyelerinin özellikle İstanbul ve Sakarya’da yoğunlaşan toplam 191 aktif taşınmaz kaydı bulunuyor.

LÜKS KONUTLAR, ARAZİLER VE TİCARİ MÜLKLER

Dosyada yer alan tespitlerde, İstanbul’un değerli bölgelerindeki konutların yanı sıra Sakarya’da geniş araziler ve ticari nitelikte taşınmazların da bulunduğu görüldü.

İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’nde bir dubleks konut ile bir dairenin aile üyeleri adına kayıtlı olduğu belirlendi.

Üsküdar’ın Altunizade Mahallesi’nde ise 9 bin 31 metrekarelik alan üzerinde bulunan tarihi ahşap ev ile 922 metrekarelik arsa üzerine inşa edilmiş 4 katlı betonarme apartman tespit edildi. Kısıklı’da da 462 metrekarelik alan üzerinde kagir ve bahçeli ahşap ev ile arsasının bulunduğu kaydedildi.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 21 bin 432 metrekarelik arazi içerisinde ahırı bulunan ahşap ev ve geniş tarım arazilerinin yer aldığı belirlendi. Adapazarı’nın Tekeler ve Palak Yurdu bölgelerinde de toplam büyüklüğü onlarca dönüme ulaşan çok sayıda tarla ve imarlı arsanın bulunduğu dosyaya yansıdı.

Erenler ilçesinde ise bin 55 metrekarelik alan üzerinde bulunan 3 katlı betonarme iş yeri, ofis ve arsasının aileye ait taşınmazlar arasında olduğu tespit edildi.

138 TAŞINMAZ ANNE AYŞE GÜLDEREN KURİŞ ADINA KAYITLI

Soruşturma birimlerinin yaptığı incelemede, gayrimenkullerin büyük bölümünün Alihan Kuriş’in annesi Ayşe Gülderen Kuriş adına kayıtlı olduğu belirlendi. Buna göre Ayşe Gülderen Kuriş’in üzerinde 138 taşınmaz bulunuyor.

Hayatını kaybeden baba Mahmut Sabri Kuriş adına 26, Alihan Kuriş adına 14, Hilmi Tuna Kuriş adına ise 13 taşınmazın kayıtlı olduğu tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile emniyet birimlerinin, söz konusu taşınmazların edinilmesinde kullanılan finansal kaynakları, şirketlerde gerçekleşen devir işlemlerini ve bağlantılı ticari ilişkileri incelemeyi sürdürdüğü belirtildi.