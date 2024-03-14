Burhaniye ilçesinde, Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezinde 27 kursiyere ait eserlerin yer aldığı el sanatları sergisi ilgi gördü. Sergide, çeşitli yarışmalarda ödül alan eserlerde dikkat çekti.

Burhaniye’de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açtığı kurslar ilgi görürken, hazırlanan ürünlerde çeşitli mekanlarda sergileniyor. Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezinde düzenlenen sergide de ilgi gördü. Sergide çeşitli yarışmalarda dereceye giren eserler de yer aldı. Ödüllü eserlerin ilgi gördüğünü anlatan usta öğretici Müşerref Özgen, “Geçtiğimiz yıl içinde Beykoz Belediyesinin düzenlediği kırkyama yarışmasında tek kişilik yatak örtüsü sergilenmeye değer görüldü. Gölcük Belediyesinin nakışlı kırkyama yarışmasında da masa örtümüz mansiyon ödülü aldı. Yunus Emre tablomuz da, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Sanatın 10 Hali Yarışması kırkyama dalında dereceye girdi. Bu eserleri de sergimizde yer aldı ve ilgi gördü” dedi.