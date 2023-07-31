Burhaniye ilçesinde, Yaz okulu ve dil kursuna katılmak için Karadağ’a giden Burhaniyeli gençler gezilerini tamamlarken, düzenlenen Diaspora Günleri’ne katkıları nedeniyle plaket takdim edildi.

Karadağ’da, Burhaniye Karadağ Göçmenleri Derneği Başkanı Adil Özuzun’un öncülüğünde çeşitli etkinliklere katılan Burhaniyeli 14 genç, Karadağ’ın Plav Şehrinde düzenlenen Diaspora Günleri etkinliğine de katıldı. Burhaniye ekibine, diplomasi alanında sundukları katkı sebebiyle Karadağ Devleti tarafından ödül verildi. Gezinin çok yararlı geçtiğini anlatan Karadağ Göçmenleri Derneği Başkanı Adil Özuzun, “Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile sohbet etme imkanımız odu. Kendisinin çalışmalarımızdan haberdar olması bizi çok memnun etti. Diaspora Müdürü Arben Jakupi’ye her şey için teşekkür ediyoruz. Ayrıca Plav Belediye Başkanı Nihad Canovic’e sıcak karşılama ve misafirperverliği için teşekkür ediyoruz. Bizleri Plav’a davet etti. Bizde kendisini Türkiye’ye davet ettik. Tüm dernek yöneticilerime ve bana çalışmalarımda destek olan aileme sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.