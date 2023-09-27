Burhaniye ilçesinde, Belediye de eğitmen kadrosunda çalışan Yavuz Baltacı’nın yeşil tutkusu takdir topladı. Baltacı, 22 yıl önce diktiği çınarları sularken, vatandaşları yeşile sahip çıkmaya çağırdı.

Burhaniye Belediyesinde eğitmen kadrosunda görev yapan 51 yaşındaki Yavuz Baltacı’nın Ören Eczacı Rasim Caddesindeki yeşil alana diktiği çınarların boyu 10 metreyi geçti. Yaz aylarında çınarları sulamayı ihmal etmeyen Baltacı, vatandaşları yeşili sahip çıkmaya çağırdı. Ağaç dikmeyi çok sevdiğini anlatan 1 çocuk babası Yavuz Baltacı, “Ören Mahallesinde oturuyorum. Eczacı Rasim Caddesinde belediyenin yeşil alan olarak belirlediği yere 22 yıl önce 8 adet çınar fidanı diktim. Yaz aylarında suladığımız için ağaçlar çok büyüdü. İnsanlar gölgesinden faydalanıyor. Herkes elinden geldiğince yeşile katkıda bulunmalı” dedi.