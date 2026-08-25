Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde son günlerde son günlerde yaşanan aşırı sıcakların kan bağışını olumsuz etkilediği kaydedildi. Kızılay bağış otobüsünde günlük bağış önceden 70'i geçerken, sıcaklarla birlikte bu rakam 30'a kadar düştü.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, hava sıcaklıkları 35 dereceyi aşarken, sıcaklar Kızılay Kan Merkezi tarafından organize edilen kan bağışı kampanyasını da etkiledi. Son günlerde yaşanan aşırı sıcakların kan bağışını olumsuz etkilediği kaydedildi. Kızılay bağış otobüsünde günlük bağış başka zamanlarda 70'i geçerken, sıcaklarla birlikte bu rakam 30'a kadar düştü. Kızılay yetkilileri, herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti. 26 defa kan verdiğini kaydeden 61 yaşındaki Ali Gülmez, ' Hava çok sıcak. Kan vermeye geldim. Kan vermek beni rahatlatıyor. Ancak, kan bağışı otobüsünü ilk kez bu kadar tenha gördüm. Sağlıklı olan herkes kan vermeli' dedi.