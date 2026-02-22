Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gençlerin kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla Şehit Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Okul kütüphanesinde gerçekleştirilen etkinlikte emniyet personeli; polislik mesleğinin görev ve sorumlulukları, çalışma alanları, mesleğe kabul şartları ve polisliğin toplum güvenliği açısından taşıdığı önem hakkında detaylı bilgilendirme yaptı.

Öğrenciler merak ettiklerini sordu

Polis adaylarına vizyon kazandırmanın hedeflendiği seminerin son bölümü, karşılıklı soru-cevap şeklinde ilerledi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda; mesleğe başvuru süreçleri, fiziki yeterlilik şartları, eğitim aşamaları ve emniyet teşkilatındaki farklı görev alanları hakkında merak edilen tüm sorular polis ekiplerince yanıtlandı.