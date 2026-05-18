Burhaniye' de müzik yarışmasında ilçe okullarından katılıp derece alan öğrencilerin gerçekleştireceği konser 19 Mayıs 2026 tarihinde Saat 20.30 da Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilecek. Konserde, 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 6.'sı düzenlenen 'Haydi Burhaniye Söyle' müzik yarışmasında okullardan katılıp derece alan öğrenciler sahne alacak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıkama da, 'Konser 19 Mayıs 2026 tarihinde Saat 20.30 da Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilecek. Öğretmen ve öğrencilerimizin hazırladığı konserde birbirinden güzel eserler seslendirilecek. Konserde 6 Öğretmen ve 14 öğrencimiz görev alacak' sözlerine yer verildi.

