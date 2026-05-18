Burhaniye'de ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Karadere köyündeki Çiftçi Hayrı yaklaşık 3 bin kişiyi buluşturdu. Köylü kadınların hazırladığı yemekler gençler tarafından servis edildi. Mahalle Camiinde Müftü Mehmet Tüfekçioğlu, namaz öncesi bolluk bereket ve yağmur duası yaptı. Namaz sonrasıda, kadınların hazırladığı çeşit çeşit yemekler kurulan masalarda ikram edildi. Köylü gençler yemek servisi için seferler olurken, hayırda büyük coşku yaşandı. Hayra Burhaniye Müftüsü Mehmet Tüfekçioğlu, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Hayra katılan vatandaşlar köy muhtarı Ramazan Koç ve köylülere teşekkür etti. Hayır geleneğini devam ettirmekte karalı olduklarını anlatan muhtar Ramazan Koç da katılımcılara teşekkür etti. Köylülere teşekkür eden Müftü Mehmet Tüfekçioğlu, 'Bu gün Karadere köyüne hayra geldik. Karadere büyük köylerimizden biri. Bura da hayır cemiyeti yapılı. Balıkesir'in birçok köyünde hayır cemiyetleri yapılıyor. Bizde bu köyümüzün davetine icabet ettik. Kur'anı Kerim okundu. Hayır yapıldı. Dualar yapıldı. Yağmur duası yapıldı. Köylüler bir araya geldiler. Merkezden ve çevre köylerden insanlar geldi. Güzel bir buluşma oldu. Açlar doyuruldu. İnsanlar bir araya geldi. Rabbimize hamt olsun. Böyle cemiyetler birlik ve beraberliğe vesile olmaktadır. Allah devamını kısmet etsin. Allah dualarımızı kabul etsin. Cenabı Allah, rahmetini bereketini esirgemesin ülkemizin vatanımızın üzerinden. Vatanımıza milletimize memleketimize hayırlı olsun. Karadere köyünün muhtarı ve köy halkına teşekkür ediyorum. Cenabı hak hayırlarını kabul etsin İnşallah' diye konuştu. Namık Kemal Gedikoğlu da, 'Geleneklerimizin yarınlarına taşınması anlamında önemsediğimiz bir etkinlik. Bu hayırda emeği geçen başta muhtarımız olmak üzere herkesten Allah razı olsun diyorum. Saygılarımı sunuyorum' dedi.

