Moderatörlüğünü Aylin Öney Tan'ın yaptığı panele; Altınova Ege Lokantası ikinci kuşak temsilcisi Mustafa Karabulut, Şeytan'ın Kahvesi'nin kurucusu Suat Kaçak, Ayvalık İmren Pastanesi temsilcisi İbrahim Kıran ve Aranan Köfteci Esat'ın kurucusu Esat Özağra katıldı.

GastroFest'e damga vuran konuşmasıyla katılımcıların ilgi odağı olan, zaman zaman güldüren zaman zaman da düşündüren sözleriyle panele renk katan Aranan Köfteci Esat'ın kurucusu Esat Özağra, babasının yanında henüz 7 yaşındayken, okul çıkışlarında çalışmaya başlayarak köftecilik mesleğine adım attığını anlattı. 77 yaşına rağmen işinin başından bir dakika bile ayrılmadığını söyleyen Özağra, mesleğine duyduğu bağlılığı vurguladı.

'Herkes çocuğunu okutsun ama meslek sahibi de yapsın'

Yaklaşık 70 yıldır kasaptan titizlikle seçtiği etlerden kıyma yaptırdığını ve köfteyi kendi elleriyle yoğurduğunu anlatan Esat Özağra, kendisinden sonra dükkânı kızının, damadının ve torununun sürdüreceğini belirtti.

Çırak bulamamaktan ve yeni ustalar yetiştirememekten yakınan Özağra, şunları söyledi:

'Çırak bulamıyoruz, yetiştirecek şefler bulamıyoruz. Herkes çocuğunu okutmak istiyor. Tamam, okutsunlar ama bu meslekleri kim yapacak? Gelecekte bu meslekleri sürdürecek insan bulamayacağız. Herkes çocuğunu yalnızca okutmasın; okutsa bile bir mesleğe yönlendirsin. Bize çıraklar geliyor, başını telefondan kaldırmıyor.'

Şeytan'ın Kahvesi artık bir kültür merkezi gibi

Ayvalık'ın tarihi sokaklarından biri olan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 yılında kente geldiği 13 Nisan Caddesi Palabahçe'de bulunan, kitaplığıyla kültür ve sanat etkinlikleriyle tanınan Şeytan'ın Kahvesi'nin kurucusu Suat Kaçak da kahvehanede yıllardır film ve dizi çekimleri yapıldığını söyledi.

İşletmenin adeta bir plato haline geldiğini belirten Kaçak, artık 'Şeytan Kültür Merkezi' olarak anılmaya başlandığını ifade etti. Oğlu Mustafa Kaçak ve kendi adını taşıyan 20 yaşındaki torunu Suat Kaçak ile birlikte işletmeyi gelecek kuşaklara taşımayı hedeflediklerini belirten Kaçak, kahvehanenin kapısına hiçbir zaman kilit vurulmayacağını söyledi.

100 yıldır lor kurabiyesinin adresi

Ayvalık İmren Pastanesi temsilcisi İbrahim Kıran ise pastanenin kurucusu olan dayısının, 1934 yılında Ayvalık'a gelen Mustafa Kemal Atatürk'e lor kurabiyesi ikram ettiğini, Atatürk'ün de kendisini çağırarak teşekkür ettiğini anlattı.

100 yılı aşkın süredir Ayvalık'ta aynı lezzeti koruyarak coğrafi işaret tescilli lor kurabiyesi üretmeye devam ettiklerini belirten Kıran, İmren Pastanesi'nin kuşaktan kuşağa aktarılan bir aile işletmesi olarak varlığını sürdüreceğini söyledi.

Altınova'nın ilk esnaf lokantası

Baba dedesi Hüseyin Avni Güven tarafından 1942 yılında Altınova'da kurulan esnaf lokantasını, ikinci kuşak işletmeci 68 yaşındaki Mustafa Karabulut, iki oğluyla birlikte 45 yıldır yaşatıyor.

Altınova'da aile işletmesi olarak kurulan Ege Lokantası; bol kepçe servis edilen yemekleri, zeytinyağlıları, fırında harmanlanan lezzetleri ve her gün değişen menüsüyle damaklarda iz bırakan, Ayvalık'ta ayakta kalmayı başaran sayılı esnaf lokantalarından biri olmayı sürdürüyor.

Lokantanın ikinci kuşak işletmecisi Mustafa Karabulut, işletmenin üçüncü kuşağa da devredileceğini belirterek, 'Büyük oğlum öğretmen ama işin başında. Küçük oğlum ise lisede mutfak, üniversitede konaklama işletmeciliği okudu. Şimdi üçüncü kuşak olarak devam ediyorlar. Ege Lokantası'nın bacasındaki duman hiçbir zaman eksik olmayacak' dedi.