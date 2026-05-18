Burhaniye'de ev hanımı Ayla Erdil, Burhaniye Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklam bölümünü bitirirken, bölümünün de birinci oldu. Diplomasını Okul Müdürü Prof.Dr. Muammer Bezirgan'ın elinden alan Ayla Erdil'i ilk kutlayan eşi, oğlu ve kızı oldu. Okumanın yaşı olmadığını kaydeden 54 yaşındaki Ayla Erdil, 'Eşim de geçen yıl Havran Meslek Yüksekokulundan mezun oldu. Bende eşim ve çocuklarımın teşvikleri ile okula başladım. Bu sene de bitirdim. Çok memnunum, Eşime, çocuklarıma ve hocalarıma teşekkür ediyorum. Okumanın yaşı yoktur' dedi. Eşini tebrik eden Burhaniye Belediyesi Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil de, 'Ben de geçtiğimiz yıl mezun oldum. Eşim okulunu iki yılda bitirdi. Aynı zamanda bölüm birincisi oldu. Menisküs ameliyatı geçirdi. Gene de okulunu aksatmadı. Koltuk değnekleri ile okulu gitti. Tebrik ediyorum' dedi.

Kaynak: İHA