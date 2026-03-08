Necdet Tosun Parkında düzenlenen iftar yemeğine Kaymakam Cumali Atilla, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna ile Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil, Belediye Meclis üyesi Murat Dinçer ve Yaşar Aydemir ile önceki dönem Belediye Başkanı Necdet Uysal, Ziraat Odası Başkanı Alibey Karaaslan, siyasi parti temsilcilere, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil yaptığı açıklamada, 'Geleneksel hale gelen Hacıahmet ve Yunus mahallelerimizin ortaklaşa düzenledikleri iftar sofrasında hemşehrilerimizle bir araya geldik. Burhaniye Kaymakamımız Cumali Atilla, Belediye Başkanımız Ali Kemal Deveciler, Belediye Başkan Yardımcımız Ayten Tuna, Belediye Meclis Üyelerimiz Murat Dinçer ve Yaşar Aydemir, Belediyemiz Zabıta Müdürümüz Cesur Akbulut, önceki dönem Belediye Başkanımız Necdet Uysal, Ziraat Odası Başkanımız Alibey Karaaslan, siyasi partilerimizin ilçe temsilcileri ve merkez ile kırsal mahalle muhtarlarımızla birlikte aynı sofrayı paylaştık. Hacıahmet Mahallesi Muhtarımız Engin Menemen ve Yunus Mahallesi Muhtarımız Hüseyin Akbaş öncülüğünde gerçekleşen bu anlamlı buluşmada hemşehrilerimizle aynı sofrada olmanın mutluluğunu ve bereketini yaşadık. Bu güzel organizasyon da emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ayrıca Necdet Tosun Aile Çay Bahçesi sahibi Mehmet Budak arkadaşımızada ikram ettiği çaylardan dolayı teşekkür ediyoruz' dedi.

Kaynak: İHA