Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2026 yılı Şubat ayına ait Aylık İstatistik Bülteni’ni yayımladı. Verilere göre yılın ilk iki ayında kurum aracılığıyla toplam 213 bin 147 kişi işe yerleştirildi. Bu dönemde istihdama katılanların 61 bin 365’ini erkekler oluştururken, 33 bin 407 kadın da iş sahibi oldu.

İMALAT SANAYİ İSTİHDAMDA ÖNE ÇIKIYOR

Sektörel dağılım incelendiğinde imalat sanayinin işe yerleştirmelerde açık ara ilk sırada yer aldığı görüldü. Meslek bazında ise hizmet sektöründeki geleneksel iş kollarının hâlâ güçlü talep gördüğü dikkat çekti.

En fazla yerleştirme yapılan meslekler şöyle sıralandı:

Özel güvenlik görevlisi (silahsız)

Genel güvenlik görevlisi

Reyon görevlisi

40 BİNDEN FAZLA ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞE GİRDİ

Verilere göre yılın ilk iki ayında 40 bini aşkın üniversite mezunu İŞKUR aracılığıyla iş hayatına başladı.

Genç istihdamında da dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. 15-24 yaş aralığındaki 59 binden fazla genç, Ocak-Şubat döneminde istihdama dahil edildi.

ÖZEL SEKTÖRDEN 146 BİN İŞ İLANI

Ekonomim'in aktardığına göre işverenlerin iş gücü talebi Şubat ayında da yüksek seviyede seyretti. Bu dönemde İŞKUR'a 146 bin 410 açık iş bildirildi. Açılan pozisyonların %99,7'sinin özel sektörden gelmesi dikkat çekti.

KAYITLI İŞ ARAYAN SAYISI 2,4 MİLYONU GEÇTİ

Bültende yer alan bir diğer önemli veri ise kayıtlı iş arayan sayısı oldu. Şubat sonu itibarıyla İŞKUR sistemine kayıtlı 2 milyon 455 bin 884 kişi bulunuyor.

Bu grubun %20,4'ünü 15-24 yaş arasındaki gençler oluşturuyor. İş arayanların cinsiyet dağılımında ise erkekler %50,8, kadınlar %49,2 ile birbirine oldukça yakın bir tablo ortaya koyuyor.