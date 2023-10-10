Burhaniye ilçesinde, Karadağ Göçmenleri Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği törenle açıldı. Bahçelievler Mahallesinde düzenlenen açılışa Kaymakam İlyas Memiş ile Karadağ Ankara Büyükelçisi Perisa Kastrotoviç, Karadağ Dışişleri Bakanlığı Diaspora Genel Müdürü Arben Jakupi de katıldı.

Burhaniye Bahçelievler Mahallesinde açılan Karadağ Göçmenleri Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneğinin yeni binasının açılışı için tören düzenlendi. Çok sayıda davetlinin katıldığı tören sırasında davetlilere açık büfe kahvaltı verildi. Açış konuşması yapan Dernek Başkanı Adil Özuzun, konuklara teşekkür etti.

Törende, Karadağ Ankara Büyükelçisi Perisa Kastrotoviç, Karadağ Dışişleri Bakanlığı Diaspora Genel Müdürü Arben Jakupi ve Kaymakam İlyas Memiş birer konuşma yaptı. Kaymakam Memiş konuşmasında, Karadağ halkıyla uzun yıllar beraber yaşamamızın sonucu olarak kültürde, geleneklerde, dilde ve birçok alanda ortak bağlarımızın olduğunu belirtti. Bu alanda kurulan derneklerin Karadağ bölgesinden ilçeye göçmüş olan vatandaşların ve ülkenin Karadağla iyi komşuluk ilişkilerinin gelişmesine ve bağların canlı tutulmasına katkı sağladığını ifade ederken, derneğin hayırlı olması temennisinde bulundu. Açılış Törenine, Kaymakam İlyas Memiş, Karadağ Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratoviç, Karadağ İstanbul Başkonsolosu Branislav Karadzic, Karadağ Dışişleri Bakanlığı Diaspora Genel Müdürü Arben Jakupi ile Burhaniye ve çevre ilçelerden yetkililer ve vatandaşlar katıldı.