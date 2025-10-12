Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıla toplantıda halk otobüslerinde 65 yaş üstü ve diğer ücretsiz binme hakkı olan vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması, yolcu şikâyetlerinin önlenmesi ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için güzel bir karar alındı. Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, "Devletimiz, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın halk otobüslerinden ücretsiz yararlanabilmesi için gerekli desteği sağlıyor. Biz de Bilecik Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşeni yapacak ve belirlenen oranda katkıda bulunacağız. Her ne kadar belediyeler için bu destek zorunlu olmasa da hem vatandaşlarımızı hem de esnafımızı düşünerek birlikte hareket etmemiz gerektiğine inandık. Bu doğrultudaki gündem maddemiz, meclisimizde oy birliğiyle kabul edildi. Umuyorum ki artık 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız halk otobüslerinden daha sağlıklı ve kaliteli bir şekilde hizmet alabilecek" dedi.

Kaynak: İHA