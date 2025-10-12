Erdek’te limanda meydana gelen olayda denize düşen yavru kediyi kurtarmak üzere itfaiye ekipleri alarma geçti. Yavru kedinin denize düştüğü haberi üzerine itfaiye ekipleri karadan ulaşamayınca denizden sandalla kurtarma çalışmalarına başladı. Sandalla yavru kediye ulaşan itfaiyeciler yavru kedinin korkmasıyla denizde bulunan paletin üzerine tutundu. Karadaki ekipler kement atarak, yavru kediyi boynundan yakaladı ve karaya çıkardı. Yavru kedinin kurtarılması itfaiye ekipleri tarafından sevinçle karşılandı.

Kaynak: İHA