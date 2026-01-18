Orman niteliğini kaybetmiş araziler üzerinde taşınmazı bulunan ve uzun süredir düzenleme bekleyen binlerce vatandaşla ilgili yasa Meclis’ten geçti. Kamuoyunda 2B arazileri olarak bilinen bu alanlarda hak sahibi olduğu hâlde tapu alamayan ya da başvuru sürecinde ödeme yükümlülüklerini yerine getiremeyenler için yeni bir imkân tanındı.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, TBMM Bayındırlık ve İmar Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifiyle, 2B arazilerinin satışında başvuru veya ödeme şartlarını süresinde tamamlayamayanlara ek süre veriliyor. Düzenleme kapsamında, daha önce taksitlerini ödeyemeyen veya başvuru hakkını kaçıran vatandaşlar, 31 Temmuz tarihine kadar yeniden müracaat ederek üzerlerinde bulunan taşınmazların tapusunu alma fırsatı elde edecek.

Taşınmazların satış bedeli, başvuru süresinin bitiminden ödeme için başvurulan tarihe kadar geçen süre için, TÜİK’in aylık TÜFE artışları dikkate alınarak artırılacak.

Yeni yasadan 102 bin vatandaşın faydalanacağı düşünülürken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre, bugüne kadar da 2B satışlarından bir milyondan fazla vatandaş yararlandı. Bu kapsamda 700 binden fazla taşınmazın satışı yapıldı. Satışlardan 18 milyar lira civarında gelir elde edildi.