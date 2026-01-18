Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada, Ankara’da eşine şiddet uyguladığı belirtilen şüphelinin “kasten yaralama” suçundan tutuklandığını bildirdi. Tunç, kadına yönelik şiddetin hiçbir biçimde kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, adli makamların süreci titizlikle yürüttüğünü ifade etti.

Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kadına şiddet, insanlık onuruna yöneltilmiş en karanlık, en çirkin, en aşağılık saldırıdır. Şiddetin hiçbir türünü kabul etmediğimiz gibi özellikle kadına yönelik şiddeti tartışmasız biçimde reddediyoruz. Ankara’da eşine şiddet uygulayan şüpheli şahısla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kasten yaralama” suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Gözaltına alınan şüpheli Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır."