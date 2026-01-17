Çanakkale'de iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için üreticilere 'Tarla Bitkilerinde Kuraklık ve Sıcaklık Etkisi' eğitimi verildi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince iklim değişikliğinin etkilerini minimize etmek ve üreticileri bilinçlendirmek amacıyla 'Tarla Bitkilerinde Kuraklık ve Sıcaklık Etkisi' eğitim verildi. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünden Dr. İrfan Öztürk ve Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik ekiplerince verilen eğitimlerde; kuraklığa dayanıklı çeşit seçimi ve doğru ekim zamanı, modern toprak işleme yöntemleri ile su tasarrufu, doğru münavebe (ekim nöbeti) uygulamaları, tahıllardan baklagillere kadar pek çok üründe bilimsel yöntemlerin ve sürdürülebilir tarımın önemi konuları anlatıldı.