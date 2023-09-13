Burhaniye Belediyesi, Kordonboyu Caddesi’ne, üstyapı çalışmaları çerçevesinde 17 yeni aydınlatma direği ekledi. Yeni direkler, dekoratif ve estetik bir görünüme sahip olup, LED teknolojisi ile donatıldı.

Yeni aydınlatma direkleri sayesinde, sahil şeridi geceleri daha çekici bir hale getirilirken, aynı zamanda enerji tasarrufu sağlanarak belediye bütçesine de katkı sunuluyor. Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yürüyüş yolları artık aydınlık olacak ve cadde boyunca estetik bir görünüm kazanacak. İlçe için yapılan bu önemli güncelleme, hem şehir sakinlerinin rahatça yürüyüş yapabileceği güzel bir alan oluşturmayı hem de enerji verimliliği sağlayarak çevreye duyarlı bir yaklaşımı bir araya getiriyor.