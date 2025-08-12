Sapanca Gölü’nde yaşanan kuraklık için Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü de harekete geçti. Kuraklık Riski Altındaki Göller Çalıştayı’nda alınan karar ile Sapanca Gölü ve risk altındaki yedi göl için ‘Kuraklık Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi’ kurulacak. SASKİ’nin planladığı acil durum eylem planını destekleyici nitelikteki çalışmalar ile Sapanca Gölü’nün su stresi azalacak.

Kuraklık ve bilinçsiz kullanım sebebiyle kritik seviyelere düşen Sapanca Gölü için Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü harekete geçti. 25 Temmuz Cuma günü Ankara’da gerçekleştirilen Kuraklık Riski Altındaki Göller Çalıştayı’nda Sapanca Gölü ve kuraklık riski taşıyan yedi göl için acil durum eylem planı belirlendi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Sapanca Gölü’nün 29,70 seviyesine inmesi ile birlikte hayata geçirilecek tedbirleri destekleyen kararlar ile birlikte kuraklığın getirdiği riskler hafifletilecek.

Kuraklık tahmini ve erken uyarı sistemi kurulacak

Sapanca, Eber, Akşehir, Bafa, Beyşehir, Burdur, İznik ve Seyfe göllerine ilişkin kararların alındığı toplantıda, çiftçilere ve ilgili kurum/kuruluşlara gerekli uyarıların yapılabilmesi maksadıyla Kuraklık Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi’nin kurulması çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Çalıştay çerçevesinde 112 eylem planı belirlendi

Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever’in toplantı esnasındaki değerlendirmelerinde ise, "Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı yayınlayarak, bu plan çerçevesinde 112 eylem belirledik. Su Verimliliği Bilgi Sistemi’nin kurulması için çalışmalarımızı hızlandırdık. Ulusal Su Kurulu’nun üçüncü toplantısında alınan karar gereği öncelikle Eber, Akşehir, Bafa, Beyşehir, Burdur, İznik, Sapanca ve Seyfe göllerine yönelik eylem planlarını hayata geçireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Geçmişin emanetini geleceğe bilimin ışığında eksiksiz taşıyacağız

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, "Şehrimizin en önemli su mirasını korumak için Büyükşehir Belediyesi olarak acil durum eylem planımızı belirledik. Paydaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde 29,70 seviyesinin ardından alınacak tedbirler hakkında detaylı bilgilendirmeler yaptık. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün yaptığı çalıştay ve bu kapsamda aldığı kararlar Sapanca Gölü’nün geleceği için çok kıymetli. Bilimin ışığında yapılan değerlendirmeler geçmişin emanetini geleceğe eksiksiz şekilde taşıyacak. Türkiye’nin su kaynaklarına verdikleri değer için öncelikle Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya, Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever’e, çalıştayda yer alan kıymetli bilim insanlarımıza ve tüm ekibine teşekkür ederiz" denildi.