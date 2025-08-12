Bursa Büyükşehir Belediyesi, Green Destinations iş birliği kapsamında yürüttüğü sürdürülebilir turizm çalışmalarını sahadaki örnek uygulamalarla pekiştiriyor. Denetçi eğitimi alan belediye çalışanları, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmek amacıyla Innkaya Valley’i ziyaret etti.

Turizm potansiyeli değerlendiriliyor

Bursa’nın binlerce yıllık tarihini, eşsiz doğasını ve kültürünü korumak, gelecek taşımak ve turizm potansiyelini güçlendirmek amacıyla projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda denetçi eğitimi alan belediye çalışanları, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmek amacıyla Innkaya Valley’i ziyaret etti.

Denetçi adaylarından yerinde inceleme

İşletmeci Ersin Yazıcı ve Ziraat Mühendisi Seda Aktepe rehberliğinde gerçekleşen programda, katılımcılar tesisin kültürel mirasın korunması, yerel ekonominin desteklenmesi ve çevre dostu işletme politikalarına yönelik çalışmalarını yerinde inceledi. Organik tarım alanlarının yanı sıra tesiste devam eden şifalı bitki üretimi ve bitki bazlı doğal ürün geliştirme süreçlerini de gözlemleyen denetçi adayları, organik tarım uygulamaları ve atık yönetimi uygulamaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette, işletmeye yenilenebilir enerji kullanımı, yöresel mutfağın tanıtılması ve yerel tedarik zincirleri gibi konularda yapılabilecekler hakkında öneriler sunuldu. İşletme yönetimine kültürel, sosyo-ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik konularında merak ettikleri soruları da yönelten adaylar, Innkaya Valley’nin doğaya saygılı, topluma değer katan işletme anlayışından ilham aldıklarını ifade etti.

Tesisin vizyonunun, Green Destinations kriterleri ile uyumlu bir model sunarak eğitim sürecinin önemli bir parçası olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu tür saha ziyaretlerinin denetçi adaylarının mesleki bilgi ve vizyonunu güçlendirdiğini, aynı zamanda Bursa’nın sürdürülebilir turizm hedeflerine doğrudan katkı sağladığını vurguladı.