Burhaniye Belediyesi, Atatürk Caddesinde yenileme çalışması başlattı. Yol yenileme çalışmaları vatandaşları sevindirdi.

Burhaniye Belediyesi, Atatürk Caddesinde yenileme çalışması başlattı. Tarihi Hacıahmet Camiinin ve Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezinin de yer aldığı caddedeki çalışmalar vatandaşları sevindirdi. Atatürk Caddesinin trafiği yoğun bir güzergah olduğunu anlatan Ali Coşkun, “Çalışmalar iyi gidiyor. İnşallah, önümüzdeki günlerde tamamlanır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.