2026 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu ilk hafta mücadelesinde Bosna Hersek, Romanya ile deplasmanda karşılaşırken sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sahaya kaptan olarak çıkan Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, 34. dakikada yüzüne aldığı darbe sonrası yerde kaldı. Hakem Danny Makkelie’in sağlık ekiplerini sahaya davet etmesiyle 39 yaşındaki futbolcunun tedavisi saha içinde yapıldı. Dzeko, karşılaşmanın 2. yarısına devam edemedi ve 46’da oyundan alındı.

Yapılan muayene sonrası Edin Dzeko’nun burnunda kırık tespit edildi. Bosna Hersek’in elemelerin ikinci maçında 24 Mart Pazartesi günü Güney Kıbrıs ile oynayacağı müsabakada Dzeko kadroda olmayacak.

Deneyimli oyuncunun 25 Mart Salı günü İstanbul’a geleceği öğrenilirken, oyuncunun durumuna kulüp doktorları tarafından bakılacak.