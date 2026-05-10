Emekli olmak isteyen ancak 8 Eylül 1999 tarihine takılanlar için borçlanma hakkı önemli bir avantaj sağlıyor. Doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanması gibi yasal imkanlar sayesinde sigorta başlangıcı geriye çekilebiliyor. Bu durum bazı kişilerin EYT kapsamına girmesini sağlarken, bazı sigortalılar için de daha erken emekliliğin önünü açabiliyor.

Peki 47-51 yaş aralığında emekli olabilmek için hangi koşullar aranıyor? Borçlanma yoluyla 6 yıla kadar prim kazanma hakkından kimler yararlanabiliyor? İşte emeklilikte öne çıkan şartlar ve prim detayları...

EMEKLİLİĞİN ALTIN ANAHTARI: SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİ

Türkiye’de emeklilik şartlarını belirleyen en önemli unsur, kişinin ilk sigorta giriş tarihidir. Sigortalı olunan tarih aralığı, emekliliğe giden sürecin ne kadar süreceğini doğrudan etkiliyor:

8 Eylül 1999 Öncesi: Yaş şartı aranmadan (EYT kapsamında) sadece prim günü ve sigortalılık süresiyle emeklilik mümkün hale geliyor.

8 Eylül 1999 Sonrası: Hem prim günü hem de kademeli yaş şartı devreye giriyor. Ancak borçlanma hakları, bu tarihi sihirli bir dokunuşla 1999 öncesine çekebilme imkanı tanıyor.

KADINLARDA "ÇOCUK" AVANTAJI: 2160 GÜN KAZANCI

Kadın sigortalılar için erken emeklilikte öne çıkan en önemli avantajlardan biri doğum borçlanmasıdır. Bu hak sayesinde prim gün sayısı önemli ölçüde yükseltilebiliyor:

3 Çocuk Hakkı: Kadınlar, sigorta girişinden sonra gerçekleşen 3 doğum için borçlanma yapabiliyor.

Süre: Her çocuk için 2 yıl (720 gün), toplamda ise 6 yıl (2160 gün) prim satın alınabiliyor.

Kritik Detay: Sigortadan önce yapılan staj sonrası doğumlar borçlanıldığında, sigorta başlangıç tarihi geriye çekilerek o hayal edilen erken emeklilik yaşı yakalanabiliyor.

ERKEKLERDE "ASKERLİK" FORMÜLÜ

Erkekler için askerlik süresi, hem prim kazanmak hem de emeklilik yaşını öne çekmek için stratejik bir araç olarak kullanılıyor:

Tarihi Geri Çekme: Eğer askerlik sigorta başlangıcından önce yapılmışsa, borçlanılan süre kadar sigorta girişi geriye çekiliyor. Bu durum, bazen sadece birkaç aylık borçlanmayla 1 yıl erken emekli olmak anlamına gelebiliyor.

Eksik Prim Tamamlama: Sigortadan sonra yapılan askerlik süreleri ise yaş şartını değiştirmese de eksik prim günlerini tamamlamada can kurtaran işlevi görüyor.

KİMLER, HANGİ SÜRELERİ BORÇLANABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kanunu'nun 41. maddesi uyarınca sadece doğum ve askerlik değil, farklı yaşam evreleri de prim satın alımına izin veriyor:

Eğitim Süreleri: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimi için geçen süreler.

Staj ve İzin: Avukatlık stajı ve memurların ücretsiz izin süreleri.

Hukuki Durumlar: Haksız tutukluluk ve gözaltı süreleri.

Çalışma Araştırmaları: Grev, lokavt ve hekimlerin fahri asistanlık dönemleri.

EMEKLİLİK PRİM VE YAŞ SENARYOLARI

Gelecek planlarınızı yaparken sigorta başlangıç tarihinizin (borçlanma sonrası) hangi döneme denk geldiği kritik önem taşıyor:

8 Eylül 1999 Öncesi: Kadın ve erkeklerde yaş şartı aranmıyor; 5000 ile 5975 gün arasında prim yeterli oluyor.

2000 - 2002 Arası: Kadınlarda 58 yaş, erkeklerde 60 yaş şartı ile birlikte 7000 prim günü gerekiyor.

2008 Sonrası: Kadınlarda 58-65 yaş, erkeklerde 60-65 yaş arası kademeli sistem uygulanıyor ve 7200 prim günü şartı aranıyor.