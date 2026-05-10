İznik’in köklü tarihine yeni bir keşif daha eklendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, son toplantısında Elbeyli Mahallesi sınırlarındaki Hesbekli Mevkii hakkında önemli bir karar aldı. Bölgede yapılan yüzey araştırmalarında antik döneme ait izlerin tespit edilmesi üzerine alanın koruma statüsü yeniden düzenlendi.

Roma ve Bizans Dönemine Ait İzler

Uzman ekipler tarafından bölgede yapılan incelemeler, toprağın altında ciddi bir kültürel hazinenin yattığını kanıtladı. Araziye yayılan günlük kullanım kapları, antik mezar kiremitleri ve o dönemin mimari dokusunu yansıtan tuğla parçaları, alanın tarihsel değerini ortaya koydu. Bu bulgular ışığında hazırlanan raporlar doğrultusunda, daha önce "sit dışı" olan bölgenin kaderi değişti.

Mülkiyet Kayıtlarına "Sit Şerhi" İşleniyor

2863 sayılı Kanun doğrultusunda alınan kararla bölge, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillendi. Kurul kararına göre, şahıslara ait çok sayıda parselin tapu kayıtlarına koruma şerhi işlenecek.

Tamamı Etkilenenler: 1167 ada (1’den 19’a kadar olan parseller) ve 1166 ada (3, 4, 5 parseller) için "Tamamı Sit Alanıdır" ibaresi eklenecek.

Kısmen Etkilenenler: 1166 ada 1 ve 2 numaralı parseller için ise "Kısmen Sit Alanıdır" notu düşülecek.

İmar Planları Yeniden Düzenlenecek

Alınan bu tescil kararı sadece koruma ile sınırlı kalmayacak; bölgenin gelecekteki yapılaşma şartlarını da belirleyecek. Kurul, ilgili belediyeden bölgeye dair 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlamasını ve onay için kendisine sunmasını talep etti. Bu süreçle birlikte, İznik’in yer altı zenginliklerinin modern yaşamla uyumlu bir şekilde korunması hedefleniyor.