Bugün İnegöl Kurtuluş Sahası’nda oynanan karşılaşmada Turgutalpspor, üst liglerden yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Osmangazi Başaranspor’u 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, sahada mücadele eden Turgutalpsporlu futbolcuları, hocalarını ve tribünlerden takıma destek veren taraftarları tebrik etti.

Çelik, paylaşımını “Tebrikler İnegöl’ün kızları” ifadelerini kullanarak sonlandırdı.