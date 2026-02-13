T.C.

Mahkememizin 14.01.2026 tarih, 2025/510 esas ve 2026/29 karar sayılı gerekçeli karar ile; Cevat ve Bahar oğlu, 08.09.1987 Havza doğumlu, sanık Mesut TOKOĞLU hakkında TCK 155/1 maddesi gereğince güveni kötüye kullanma suçundan 3 ay 22 gün hapis ve 300,00 TL adli para cezası verildiği, verilen ceza TCK'nun 51/3 maddesi gereğince 1 yıl süre ile denetim altında bulundurulmasına karar verilmiş olup, sanık Mesut TOKOĞLU'nun yokluğunda verilen karar yapılan tüm araştırmalara rağmen adresin meçhul kalması sebebiyle tebliğ edilemediğinden gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. Gerekçeli kararın iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılması, tebliğ tarihinden itibaren ise iki hafta içinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur.